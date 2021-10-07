فائدة جديدة لـ«العزوبية».. الرجال المتزوجون أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب

زعمت دراسة جديدة، أن الرجال غير المتزوجين أكثر عرضة للنجاة من قصور القلب مقارنة بالمتزوجين، حيث وجد بحث من جامعة "أستون" في برمنجهام أن الشخص الأعزب لديه فرصة أفضل للنجاة من قصور القلب المميت، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ذا صن" البريطاني.

«2 مليون شخص أجريت عليهم الدراسة»

ووجدت الدراسة التي أجريت على ما يقرب من مليوني شخص تم إدخالهم إلى المستشفى في شمال إنجلترا يعانون من مشكلة في القلب بين عامي 2000 و 2014، حيث إن العيش منفردًا كان أفضل للقلب.

ومن المأمول أن يساعد البحث الجديد، المقدم في المؤتمر السنوي لجمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مانشستر، مرضى القلب في الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه.

في المقابل، كان الرجال المتزوجون المصابون بالرجفان الأذيني -عدم انتظام ضربات القلب- أكثر عرضة للوفاة بنسبة 6 في المائة مقارنة بالنساء المتزوجات المصابات بنفس الحالة.

وكانت معدلات الوفيات أعلى بين الأرامل مع جميع الظروف الثلاثة التي تمت دراستها - مقارنة بالنساء اللائي مات أزواجهن.

ويمكن أن تساعد المعدلات الأعلى للتدخين والشرب في تفسير سبب تعرض الرجال المطلقين الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب للوفاة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالنساء في نفس الوضع، ومع ذلك، فإن الزواج ليس سيئًا تمامًا للقلب، ومن المرجح أن يعيش المتزوجون ككل بعد نوبة قلبية أكثر من غيرهم.