تضم 7 وزيرات.. العاهل المغربي يصدر مرسوم تعيين الحكومة الجديدة

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش.

وترأس محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن بالقصر الملكي بفاس، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وضمت الحكومة الجديد عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية، فيما احتفظ ناصر بوريطة بمنصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وعين عبد اللطيف وهبي وزير للعدل وأحمد التوفيق وزيرا الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة، نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية و نزار بركة وزير التجهيز والماء.

كما عين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونبيلة الرميلي وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وإلى جانب ذلك عين يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ورياض مزور: وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل: وزير النقل واللوجيستيك.

كما ضمت القائمة محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وعواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وإلى جانب ذلك عين مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبحسب البيان سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية، فيما أدى أعضاء الحكومة الجدد القسم بين يدي الملك المغربي.