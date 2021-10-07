سكرتير عام السويس يتابع سير العمل بعدد من المشروعات (صور)

تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس العميد ايهاب سراج الدين، اليوم، سير العمل بعدد من المشروعات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

جولة متابعة مشروعات تطوير السويس

قام العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة بحي السويس بدأها بتفقد أعمال الإنشاءات والتطوير للمرحلة الثانية بالحديقة الشاطئية (شاطئ السوايسة)، بمنطقة الكورنيش الجديد، والتي تشمل مبنى إداري ومطعم ومنطقة كافتيريات وكافيهات ومسرح .

جولة متابعة مشروعات تطوير السويس



كما تابع تطوير منطقة الهاويس على ترعة السويس والأعمال التي تتم بالمنطقة؛ للانتهاء من إنشاء ممشى وكورنيش بطول 850 مترا على جانبي الترعة.

جولة متابعة مشروعات تطوير السويس



كما تفقد السكرتير العام المساعد أعمال تطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الزراير بمدينة العبور بحي الأربعين .

جولة متابعة مشروعات تطوير السويس



رافق سراج الدين في الجولة كل من فاتن عبدالغني رئيس حي السويس وعالية فريد رئيس حي الجناين وممدوح انور رئيس حي الأربعين والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وممثلا عن الشعبة الهندسية وممثل هندسة الري، ومسئولو فرع الشركة القابضة واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع والإدارات الهندسية بالحي والشركات المنفذة.

جولة متابعة مشروعات تطوير السويس

وكان محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر قد افتتح المرحلة الأولى من شاطئ السوايسة، شهر يوليو الماضي، بطول 700 متر في منطقة الكورنيش الجديد، لإسعاد أبناء السويس.

جولة متابعة مشروعات تطوير السويس

جولة متابعة مشروعات تطوير السويس