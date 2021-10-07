الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. محاضرة لـ«محامي البحر الأحمر» حول أسس النجاح في مهنة المحاماة

محاضرة لمحامي البحر
محاضرة لمحامي البحر الأحمر

تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر، وذلك بقاعة مركز التحكيم بالغردقة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

يلقي المحاضرة الافتتاحية إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي بالنقض، المشرف على إدارة الشئون القانونية بالنقابة، متناولا موضوع طريق النجاح في مهنة المحاماة (الرسالة - بناء الشخصية القانونية - كيف تكون محامياً مبدعاً).

وأصدرت النقابة الفرعية بالبحر الأحمر تبيها  بضرورة الحضور، وعدم تجاوز النسبة المقدرة للغياب والتي تبلغ 75% من إجمالي محاضرات المعهد، والالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا.

نقيب المحامين البحر الاحمر فيروس كورونا رجائي عطية إبراهيم سعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من شراء أدوية «السوشيال ميديا»: تسبب الوفاة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

جلال حمام

لماذا يحاول الغنوشى إعادة الحياة للبرلمان التونسى؟

مؤمن المحمدي

مقارانات كليشنكان

حسين دعسة

بى بى سى.. وحرب 6 أكتوبر المجيدة

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى