اليوم.. محاضرة لـ«محامي البحر الأحمر» حول أسس النجاح في مهنة المحاماة

تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر، وذلك بقاعة مركز التحكيم بالغردقة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

يلقي المحاضرة الافتتاحية إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي بالنقض، المشرف على إدارة الشئون القانونية بالنقابة، متناولا موضوع طريق النجاح في مهنة المحاماة (الرسالة - بناء الشخصية القانونية - كيف تكون محامياً مبدعاً).

وأصدرت النقابة الفرعية بالبحر الأحمر تبيها بضرورة الحضور، وعدم تجاوز النسبة المقدرة للغياب والتي تبلغ 75% من إجمالي محاضرات المعهد، والالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا.