سفارة إيطاليا بالقاهرة تمنح الأب باتريك شاديني الكرمليّ وسام الفروسية

ذكرت صفحة "رهبانية الكرمل" في مصر، أن السفارةُ الإيطاليّة بالقاهرة منحت صباح اليوم، بحضور السفير جان باولي كانتيتي، السفير الإيطالي، وسامَ الفروسيّة للأب باتريك شاديني الكرمليّ، المفوض العام السابق للرهبنة الكرملية بمصر، نظير خدماته الروحيّة والخيريّة والإنسانيّة والاجتماعيّة في جمهوريّة مصر العربيّة.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه شارك في الاحتفال الأب مخول فرحا، المفوّض العامّ للرهبنة الكرمليّة بمصر، والأب جاك أرتينان الكرمليّ، والأب يوحنّا مرقس الكرمليّ، والأب جوزيف عبد الملاك الكرمليّ، والأب بطرس صبره الكرمليّ، والأب زكريا حربي الكرمليّ، والأب صالح كمال الكرمليّ، والأخ شربل الهاروني الكرمليّ. وقد أهدى الأب مخول فرحا هديّة تذكاريّة لسيادة السفير، معبرًا له عن شكره العميق باسم الرهبنة الكرمليّة.

الجدير بالذكر أن الأب باتريك الكرملي ولد في الخامس من مارس عام ١٩٤٥ في آرتسو بإيطاليا، حيث أبرز نذوره الرهبانيّة في الرابع من أكتوبر عام ١٩٦٥، وسيم كاهنًا في التاسع عشر من يوليو ١٩٧١، ثمّ أُرسِلَ إلى البرازيل حيث قضى أكثر سبعة وثلاثين عامًا، كما عُينَ مفوضًا عامًّا للرهبنة الكرمليّة في مصر من عام ٢٠١٠، حتى عام ٢٠٢٠.

من جهة أخرى، ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، شارك صباح أمس، في احتفالات المحافظة بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، بحضور سيادة الوزير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والسيد مدير الأمن، والقيادات الأمنية، والعسكرية، والتنفيذية، والسياسية، والأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وعدد من الآباء الكهنة، وهيئة الأوقاف، والأزهر الشريف، وممثلي عن مجلسي النواب، والشيوخ، وجميع ممثلي فئات الشعب.