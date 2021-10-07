«كلب» يعقر سيدة أجنبية بالمعادي.. والنيابة تُحقق

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة إصابة سيدة أجنبية الجنسية، نتيجة عقر كلب لها، داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة المعادى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى إخطارًا من احد المستشفيات بوصول “سيدة _ 39 سنة” أجنبية، مصابة بعقر كلب.

وانتقلت أجهزة الأمن على الفور، وتبين أن المصابة تقيم بمنطقة القاهرة الجديدة وتحمل بطاقة إقامة سارية.

وتبين أن كلب عقرها وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،العرض على النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى أخميم المركزي «حامد. أ. ح. ع» (50 عاماً- عامل) ويقيم في دائرة مركز المنشاة مصاباً بحالة سعار بعد أن عقره كلب ضال في الوجه وتوفي أثناء تقديم العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة أخميم، يفيد بوصول سالف الذكر إلى المستشفى المركزي وتوفي خلال إسعافه نتيجة عقره من كلب.

بسؤال زوجته المدعوة «هناء. م. س. ح» (41 عاما- ربة منزل) وتقيم بذات الناحية، أفادت بتعرض زوجها لعقر كلب ضال أصابه بالرقبة، وتم تقديم العلاج اللازم له بالتردد على أحد المستشفيات للحصول على مصل عقر الكلب، إلا أنه ساءت حالته وأصيب بالسعار، وتم نقله إلى مستشفى أخميم وتوفي على أثر ذلك.

وأفاد الفحص والتحريات بوفاة المذكور نتيجة لمضاعفات تعرضه لعقر الكلب.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت تشريح الجثة، وإعداد تقرير حول الواقعة، التصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث.