الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كلب» يعقر سيدة أجنبية بالمعادي.. والنيابة تُحقق

كلب
كلب

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة إصابة سيدة أجنبية الجنسية، نتيجة عقر كلب لها، داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة المعادى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى إخطارًا من احد المستشفيات بوصول “سيدة _ 39  سنة” أجنبية، مصابة بعقر كلب.

وانتقلت أجهزة الأمن على الفور، وتبين أن المصابة تقيم بمنطقة القاهرة الجديدة وتحمل بطاقة إقامة سارية.

وتبين أن كلب عقرها وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،العرض على النيابة للتحقيق.

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى أخميم المركزي «حامد. أ. ح. ع» (50 عاماً- عامل) ويقيم في دائرة مركز المنشاة مصاباً بحالة سعار بعد أن عقره كلب ضال في الوجه وتوفي أثناء تقديم العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة أخميم، يفيد بوصول سالف الذكر إلى المستشفى المركزي وتوفي خلال إسعافه نتيجة عقره من كلب. 

بسؤال زوجته المدعوة «هناء. م. س. ح» (41 عاما- ربة منزل) وتقيم بذات الناحية، أفادت بتعرض زوجها لعقر كلب ضال أصابه بالرقبة، وتم تقديم العلاج اللازم له بالتردد على أحد المستشفيات للحصول على مصل عقر الكلب، إلا أنه ساءت حالته وأصيب بالسعار، وتم نقله إلى مستشفى أخميم وتوفي على أثر ذلك.

وأفاد الفحص والتحريات بوفاة المذكور نتيجة لمضاعفات تعرضه لعقر الكلب.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت تشريح الجثة، وإعداد تقرير  حول الواقعة، التصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث.

 

النيابة المعادى أمريكية الجنسية كلب نيابة المعادي الجزئية سيدة اجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

الروائي التنزاني عبد الرزاق جرنة يحصد جائزة «نوبل» في الأدب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر