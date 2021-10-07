الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 14 ألف و600 طالب مستجد بجامعة بنها

نائب رئيس جامعة بنها
نائب رئيس جامعة بنها

قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن أعمال إجراء الكشف الطبي وتطعيم الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، مستمرة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 14 ألفًا و600 طالب مستجد من طلاب المرحلة الأولى والثانية من المرشحين للقبول بالكليات، وتطعيم 8 آلاف و500 طالب منهم بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم بالإضافة إلى 7 نقاط مجهزة للتطعيم.
وشدد “سمير” على المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الكشف الطبي والتطعيم وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب مع الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية اللازمة.

 ولفت: إلى أن “الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الصحي لهم هو الهدف الذي تسعى اليه إدارة الجامعة”.

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