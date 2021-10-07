الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال باكستان.. مصرع 20 وإصابة 300 وتحذيرات للمناطق المنكوبة

زلزال باكستان
زلزال باكستان

لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 300 بعدما ضرب زلزال عنيف جنوب باكستان، فيما أفادت أنباء عن حدوث انهيارات جبلية بسبب الزلزال، وسط تحذير من السلطات لسكان المناطق المنكوبة من إمكانية حصول هزات ارتدادية، وفقا لفرانس برس.


وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب باكستان، فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم من النساء والأطفال. 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا، وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.
وخلف الزلزال بحسب وسائل إعلام محلية، أضرارا كبيرة،  وأن مقاطعة هرناي هي الأكثر تضررا من الزلزال، مضيفاً أن هناك حالة من التأهب لدى الجيش الباكستاني لإنقاذ الجرحى والمنكوبين.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. 

من جانبه قال سهيل أنور نائب المفوض بمدينة هارناي إن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى، وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:01 بتوقيت جرينتش.

وقال زاهر تارين المسؤول في مستشفى هارناي العام لوكالة فرانس برس إن الزلزال أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مما اضطرّ العاملين في المستشفى الذي يعاني أصلاً من ضعف في التجهيزات، إلى العمل في الظلام.

وأضاف: "نعمل بدون كهرباء باستخدام المصابيح وأنوار الهواتف المحمولة".

وأوضح أنّ "غالبية الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى يعانون من كسور في الأطراف. لقد أعيد عشرات الأشخاص إلى منازلهم بعدما تلقّوا الإسعافات الأولية، وهناك حوالي 40 شخصاً آخرين إصاباتهم خطيرة وتم نقلهم إلى مدينة كويتا في سيارات إسعاف".

وتشهد باكستان زلازل باستمرار لوقوعها فوق نقطة التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوروبية الآسيوية.

وفي أكتوبر 2015، أدّى زلزال بقوة 7.5 درجات إلى مقتل 400 شخص في باكستان وأفغانستان.

وقبل عشر سنوات، في 8 أكتوبر 2005، خلّف زلزال بقوة 7.6 درجة أكثر من 73 ألف قتيل و3.5 مليون مشرّد، غالبيتهم في الشطر الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير.

 

لفرانس برس الزلزال باكستان المناطق المنكوبة جنوب باكستان ريختر النساء الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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