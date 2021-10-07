الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني مهنئا الرئيس بذكرى أكتوبر: تخوضون معركة في التنمية لا تقل عن الحرب

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

هنأ النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أنها مناسبة عظيمة يتذكر فيها ملايين المصريين، كيف دافع جيشنا الباسل عن أراضينا واستطاع استرداد سيناء بعد 6 سنوات من الاحتلال الغاشم لها.
واشار  رئيس صناعة النواب  في بيان له، الي كلمة الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وتأكيده أن الدولة لن تترك أي مكان في سيناء دون تنمية أو أي أرض دون تعميرها وأن عملية تطوير الدولة مستمرة ولا يمكن أن تتوقف.

واوضح "محمود"، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وفي ذكرى انتصار أكتوبر، استطاعت أن تسطر قصة عظيمة في التنمية والتطور يتحاكى بها العالم أجمع، كما استطاعت دحر الإرهاب بما يؤكد أن اتصارات الدولة المصرية مستمرة على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات.

وشدد النائب  على أنه إذا كان انتصار أكتوبر حربًا عسكرية مبهرة، فإن معركة التنمية الشاقة لا تقل ضراوة عنها ويقودها الرئيس السيسي.

النائب معتز محمد محمود لجنة الصناعة بمجلس النواب الرئيس السيسي القوات المسلحة الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر نصر أكتوبر العظيم استرداد سيناء

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