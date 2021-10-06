الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية لمشرفات الحضانات بالمنيا (صور)

ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية لمشرفي الحضانات بمكتبة مصر بالمنيا

اختتمت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لمشرفات الحضانات التي عقدت على مدار ثلاثة أيام بمكتبة مصر العام بمحافظة المنيا، للتدريب على كيفية التعايش مع فيروس كورونا، وذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والمداومة على غسيل الأيدي وارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

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ختام الدورة التدريبية لمشرفي الحضانات بمكتبة مصر بالمنيا

واستهدفت الدورة التدريبية مشرفات الحضانات على مستوى مركز ومدينة المنيا قبل بدء العام الدراسي الجديد تحت عنوان دور مشرفات الروضة الحضانات في حماية اطفالنا وتضمنت (الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومواجهة الموجة الرابعة وكيفية التعايش معها والتغذية العلاجية السليمة وأهمية أخذ اللقاح والأعراض المصاحبة له وتعديل السلوك لدى الأطفال ودمج ذوى الإعاقة بالمجتمع وكيفية التواصل معهم والمواطنة وقبول الآخر).

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ختام الدورة التدريبية لمشرفي الحضانات بمكتبة مصر بالمنيا

عقدت الدورة على مدار 3 أيام بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والإدارة التعلمية ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة بحضور الدكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة تحت رعاية اللواء ياسر محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل (خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠) (وحدة حماية الطفل بمدينة المنيا ٠٨٦٢٣١٨٦٧٦).

حاضر في الدورة فاطمة الزهراء (مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والدكتورة أمال محمد عبد الغني استاذ الشريعة والفقه المقارن بكلية الآداب جامعة المنيا والدكتورة حنان كشك رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا وحسن فرغلي (مدرب معتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين ومدير إدارة الاتصال السياسي بالإدارة التعلمية) وجاكلين سامى، مسؤولة المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعلمية وعضو الاجتماعي بوحدة حماية الطفل) ومحمد محمود عبادة (وحدة حماية الطفل).

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ختام الدورة التدريبية لمشرفي الحضانات بمكتبة مصر بالمنيا

وشهدت فعاليات الدورة خلال اليوم الأخير التدريب على إكساب المتدربين أكبر قدر من الخبرات والممارسات الميدانية والتحكم في العدوى وسلامة الأطفال وحماية الأطفال المعرضين لاكتساب العدوى أثناء تواجدهم بالحضانات، حيث تناول الجانب النفسي للطفل وكيفية التعامل مع الطفل سواء من الناحية النفسية والصحية والدينية وعن كيفية التعاون المشترك بين الإدارة التعلمية ومديرية الصحة ووحدة الحماية في حالة ظهور إصابات خاصة بالأطفال والإجراءات المتبعة للوصول إلى أكبر قدر آمن على صحة الأطفال.

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في نهاية التدريب حصل المتدربون على شهادات معتمدة من مكتبة مصر العامة بالحضور.

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ختام الدورة التدريبية لمشرفي الحضانات بمكتبة مصر بالمنيا
المنيا ختام فعاليات الدورة التدريبية مشرفات الحضانات مكتبة مصر العامة بالمنيا الدكتورة أمل عليوة اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفى

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