وكيل وزارة الصحة يفتتح وحدة التشخيص عن بُعد بمستشفى السويس العام

افتتح د. إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الأربعاء، وحدة التشخيص عن بُعد بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام.

وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة

حضر الافتتاح الدكتور أحمد هشام، منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة السويس إيذاناً ببدء تشغيل الوحدة والتي تشمل سونار ومنظار رسم قلب وأنف وأذن وعيون ويهدف تشغيل الوحدة إلى عرض الحالات المرضية على كبار الاستشاريين من خلال أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة وذلك وفقاً لإستراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

وكيل وزارة الصحة أثناء الزيارة

كانت مديرية الصحة بالسويس قد قامت، أمس، بتجهيز وتشغيل الوحدة وتدريب الطاقم الطبي والإدارى علي نظام التشغيل والذي تم توفيره ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء 300 وحدة تشخيص عن بُعد على مستوى الجمهورية.