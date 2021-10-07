«عروسة وحصان».. عرائس المولد الملونة تزين شوارع الشرقية

أسعارها من 25 إلى 500 جنيه ويقبل عليها الأطفال والمرتبطين

مع مرور السنين ومنذ بدء دخول موسم المولد النبوي الشريف، تتزين الشوارع والأسواق بعروسة المولد، وبعدما كانت تصنع من الحلوى تطور الأمر إلى أشكال وألوان مختلفة ولكن الأطفال حتى الآن يفضلوا عروسة المولود والحصان المصنوعين من الحلوي، وأما الكبار فيسعون دائما لشراء العرائس كنوع من موسم الهدايا لأحبابهم.

عرائس المولد النبوي الشريف

رصدت عدسة الدستور الأجواء الاحتفالية بالأسواق لبيع "عروسة المولد" في بعض المناطق وأيضا المصنوعة من السكر، والتي يفضلها الأطفال.

عرائس المولد النبوي الشريف

الإقبال على العرائس اللعبة أكثر من الحلوى في الشرقية

وقال محمد سلامه أحد تجار عرائس المولد في محافظة الشرقية، أنهرغم ارتفاع ثمن العرائس اللعبة الذي يفوق أضعاف سعر عروسة المولد المصنوعة من الحلوى، إلا أن الأقبال عليها يرتفع بشكل كبير في كل عام عن العام الذي سبقه، ويبدأ سعرها من 120 جنيها حسب الشكل والإضاءة إلى 350 جنيها، أما العرائس والحصان الحلوى مازال يوجد إقبال خاصة من المواطنين المقيمين في القري وسعرها يبدأ من 25 جنيها.

عرائس المولد النبوي الشريف

ومن جانبه قال سعيد فوده، أحد باعة عروسة المولد، بمدينة منيا القمح، إننا نحرص كل عام على عرض أكثر من شكل لعرائس المولد واسعار مختلفة لإرضاء جميع الفئات، و نقوم بعرضها قبل المولد بشهر ويتم بتصنيعها وتجهيزها في ورشنا الخاصة، ويحرص عدد كبير من التجار علي شراء تلك القطع قبل المولد بحوالي شهرين، وتتراوح أسعار البيع من 100 جنيه إلي 500 جنيه ،حسب الاإسوارات وطول العروسة والإضاءات المختلفة الملونة التي تتميز بها.

عرائس المولد النبوي الشريف

وأكد عبدالله سيف، أن أغلب المصريين يحتفلون بالمولد النبوى الشريف بشراء حلوى المولد والعروسة والحصان، وأن الفئة الاكثر إقبالا على الشراء هم المرتبطين أو المخطوبين، فيتم شراء العروسة كهدية لكل فتاة والحصان للأطفال ليحتفلون بالمولد، وتصل أسعار العروسة لـ 250 جنيها و500 جنيه حسب نوع الفستان والطباعة الموجودة عليه، موضحا أنه يتم إلباس العروسة فستان أشبه بفستان العروسة الحقيقي مما يرفع سعرها.