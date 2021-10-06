الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: منظومة الغاز الأوكرانية يمكن أن تنفجر فى أى لحظة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه لم يتم صيانة منظومة الغاز الأوكرانية منذ عقود في إشارة إلى أنها يمكن أن تتعرض لخلل طارئ في أية لحظة.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول الطاقة: "إن منظومة الغاز في أوكرانيا لم يتم صيانتها منذ عقود، ويمكن أن ينفجر شىء ما هناك في أي لحظة، لذلك من المربح والأكثر أمانا لشركة (غازبروم) أن تعمل على ضخ الغاز عبر خطوط الأنابيب الجديدة".

أضاف بوتين: "أنه في حال خلل ما في منظومة الغاز الأوكرانية، فإن العواقب ستكون غير سارة للجميع، بما في ذلك المستهلكين"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

أشار إلى أن زيادة إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سيعرض شركة غازبروم الروسية (الشركة المسئولة عن صادرات الغاز الروسي) لخسائر، لافتا إلى أن "غازبرم" توفر الكثير من الأموال عند ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أنابيب جديدة عوضا عن أوكرانيا.

وعن مزايا الأنابيب الجديدة، قال الرئيس الروسي، إنه يمكن زيادة الضغط وهو ما لا يمكن القيام به في نظام نقل الغاز في أوكرانيا.

ودعا الرئيس الروسي في السياق، المسؤولين في الحكومة الروسية للقيام بدراسة أي زيادة في إمدادات الغاز إلى روسيا عبر أوكرانيا بدقة وعناية في ظل وضع منظومة الغاز في أوكرانيا.

وتعد أوكرانيا دولة عبور لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، حيث تصدر روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر هذا المسار بالإضافة إلى مسارات أخرى مثل بيلاروس أو تركيا (السيل التركي).

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، قال أمس الثلاثاء: "إن بلاده لا تخطط لبدء محادثات مباشرة مع روسيا بشأن إمدادات الغاز".

ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 18.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض.

وتابع رئيس الوزراء الأوكراني: "الآن لدينا ثقة تامة من حيث الدخول في موسم التدفئة بالاعتماد على الغاز، مبدئيًا اعتبارًا من نهاية الأسبوع الماضي، أوكرانيا مستعدة بنسبة 90% لموسم التدفئة".

وأوضح أنه تم شراء جزء من الوقود ي مرافق التخزين تحت الأرض بسعر يتراوح من 3 إلى 4 هريفنا أوكرانية ويوجد أيضًا غاز ينتج محليًا، ويعتقد شميهال أن مثل هذا المزيج سيبقي سعر الغاز الطبيعي منخفضًا للشعب حتى نهاية موسم التدفئة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منظومة الغاز الأوكرانية خطوط الأنابيب الجديدة إنهيار المنظومة أعمال صيانة

رئيس التحرير

وائل لطفى

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