الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابات عمالية في ذكرى نصر أكتوبر: نساند الدولة في معركة التنمية ومكافحة الإرهاب

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

قدم المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 48 لمصر أكتوبر العظيم التي تحل اليوم الأربعاء السادس من أكتوبر.


وأكدت النقابة، على تجديد الثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة في المعركة الجديدة، وهي معركة التنمية والبناء التي تعيشها مصر الآن، من خلال خطط واضحة نحو المشروعات العملاقة، واستصلاح الأراضي بشكل عملي وعلمي.


كما أكدت النقابة العامة على تفويضها للرئيس والقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج.

 

ومن جانبه وجه نقيب العاملين بالبترول محمد جبران، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي أحرزت فيها القوات المسلحة، وفي ظهرها الشعب المصري العظيم، انتصارات يحتذى بها حتى الآن في التنظيم والإعداد والقوة والتماسك.


وقال جبران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي خاضت معركة لا تقل خطورة من معركة تحرير سيناء من العدو، معركة عاش الشعب المصري تفاصيلها على مدار العشر سنوات السابقة، وتحقق فيها النصر على الإرهاب والإرهابيين.


وأعلن جبران، استمرار مساندة وتفويض عمال البترول للرئيس والقوات المسلحة في اتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، وكذلك مساندة الدولة في معركة التنمية والتعمير والبناء.


ومن جانبه تقدم هشام فؤاد نقيب المرافق، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى 48 لنصر أكتوبر العظيم.


وقال نقيب المرافق، إن روح أكتوبر لا تزال راسخة في وجدان الشعب المصري وفي القلب منه العمال الذين يواصلون الدعم والمساندة للدولة المصرية في معركة التنمية ومكافحة الإرهاب والإرهابيين، ويفوضون الرئيس والقوات المسلحة في القرارات التي من شأنها حماية الأمن القومي في الداخل والخارج ومواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.

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وائل لطفى

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