الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق داخل شقة بالوراق: ماس كهربائى وراء الحادث

حريق داخل شقة
حريق داخل شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي بمنطقة الوراق، دون وقوع إصابات.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بالوراق، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية وراء نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء، نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

الحماية المدنية وزير الداخلية سيارات الإطفاء درجات الحرارة الداخلية تحقيق الوراق حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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