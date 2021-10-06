الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل النطق بالحكم فى التحفظ على أموال عائلة الميرغنى لـ2 نوفمبر

فيديو الكفن
فيديو الكفن

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، النطق بالحكم بشأن التحفظ على أموال عائلة الميرغني لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

جاء بأقوال "عاطف.ح" وشهرته (عاطف الريس) 55 سنة مدير وشريك بشركة الريس جروب لتجارة المنشآت السياحية أنه يمتلك عائمة نيلية تدعي "نايل فيو" مقرها شارع النيل السياحي - دائرة قسم الجيزة.

أضاف أنه في فبراير2021 تواجد المتهم "عز الدين.ن" وشهرته (عز المرغني) وعدد من ذويه لقضاء سهرة بالعائمة المملوكة له، وحال ذلك نشبت مشاجرة فيما بين المتهم وذويه والعاملين بتلك العائمة، وروعوا من فيها وأتلفوها وأحدثوا عدة إصابات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1963 لسنة 2021 جنح قسم الجيزة وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بضبطهم وإحضارهم فاستشاط غضبًا فخطف أحد العاملين بالعائمة المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وهو على صلة قرابة بالمجني عليه بدافع الانتقام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 450 لسنة 2021 جنح عين شمس.

وجاء فى قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إن النيابة العامة تتهم 34 شخصًا لأنهم بتاريخ 9 مايو 2021 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة خطفوا المجني عليهم "ع. ح" و"م. ح" و "إ. ع" بطريق التحايل بأن أوحى المتهمون الأول والثاني للمتهم الثامن باستدراجهم إلى حيث تواجد باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك وانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين على النحو المبين بالتحقيقات.

 - استعراض القوة والتلويح بالعنف

وأضاف قرار الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، "ع. ح" و"م. ح" و"إ ع" ، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتهديد أمنهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم اكثر من شخصين وحاملين أسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.

محافظة القاهرة عين شمس تحقيقات الجنايات محكمة الجنايات الاقتصادية القاهرة الاقتصادية استعراض القوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: أول أيام شهر ربيع الأول الجمعة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد طرد إثيوبيا 7 مسئولين أمميين

«التعليم» تحدد طريقة التعامل مع المصاب بكورونا فى المدرسة

رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس والرقم السري

البوابة الحكومية للتنسيق.. موقع تحويل كليات الأزهر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الناس ليسوا أجرة أو «تمليك»

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يستولون على شقة بالقدس.. ومستعربون يختطفون شابًا فى جنين

الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين دليل آخر على صحة ومصداقية الموقف الفلسطينى

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر