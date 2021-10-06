تأجيل النطق بالحكم فى التحفظ على أموال عائلة الميرغنى لـ2 نوفمبر

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، النطق بالحكم بشأن التحفظ على أموال عائلة الميرغني لجلسة 2 نوفمبر المقبل.

جاء بأقوال "عاطف.ح" وشهرته (عاطف الريس) 55 سنة مدير وشريك بشركة الريس جروب لتجارة المنشآت السياحية أنه يمتلك عائمة نيلية تدعي "نايل فيو" مقرها شارع النيل السياحي - دائرة قسم الجيزة.

أضاف أنه في فبراير2021 تواجد المتهم "عز الدين.ن" وشهرته (عز المرغني) وعدد من ذويه لقضاء سهرة بالعائمة المملوكة له، وحال ذلك نشبت مشاجرة فيما بين المتهم وذويه والعاملين بتلك العائمة، وروعوا من فيها وأتلفوها وأحدثوا عدة إصابات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1963 لسنة 2021 جنح قسم الجيزة وأخطرت النيابة العامة، والتي أمرت بضبطهم وإحضارهم فاستشاط غضبًا فخطف أحد العاملين بالعائمة المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وهو على صلة قرابة بالمجني عليه بدافع الانتقام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 450 لسنة 2021 جنح عين شمس.

وجاء فى قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إن النيابة العامة تتهم 34 شخصًا لأنهم بتاريخ 9 مايو 2021 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة خطفوا المجني عليهم "ع. ح" و"م. ح" و "إ. ع" بطريق التحايل بأن أوحى المتهمون الأول والثاني للمتهم الثامن باستدراجهم إلى حيث تواجد باقي المتهمين، فاستغل سابق علاقته بالمجني عليه الأول وأوهمه بأنه توسط لدى المتهمين لإنهاء خلافهم وعقد مجلس صلح بينهم لذلك وانصاعوا له رغبة منهم لإنهاء ذلك الخلاف وتمكن بتلك الحيلة من بلوغ مقصد المتهمين على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعراض القوة والتلويح بالعنف

وأضاف قرار الإحالة أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، "ع. ح" و"م. ح" و"إ ع" ، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتهديد أمنهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم اكثر من شخصين وحاملين أسلحة على النحو المبين بالتحقيقات.