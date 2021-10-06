الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات

مطبقي المبيدات
مطبقي المبيدات

نظمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والمعمل المركزى للمبيدات، دورة مطبقي المبيدات الزراعية بمقر المعمل المركزي للمبيدات.

 

وقال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن الاستخدام السليم للمبيدات الكيميائية يضمن الحصول على منتجات زراعية خالية من متبقيات المبيدات من أجل توفير حياة صحية للمصريين، موضحا أن الدورة تهدف إلى تعميم الاستخدام الأمثل للمبيدات والمحافظة على البيئة.

 

وأوضح عبد السلام أن الدورة تهدف أيضا إلى القضاء على عشوائية رش وترشيد استخدام المبيدات ومكافحة غش وتهريب المبيدات ووقف غير المؤهلين من رش المبيدات والمحافظة على صحة المصريين عامة والمزارعين خاصة.

 

فيما أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف وكيل المعمل المركزي للمبيدات أن هذه الدورة تهدف إلى خلق فرص عمل جديده تسمى مطبقى المبيدات الزراعية لتجنب مخاطرها على البيئة وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية بهدف النهوض بقطاع الزراعة باعتباره أحد أهم القطاعات الموثرة في الاقتصاد القومي المصري.

الزراعة تنظم دورة لمطبقى المبيدات بمقر المعمل

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وائل لطفي

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