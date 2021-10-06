محافظ أسيوط يكرم رئيس شركة مياه الشرب والصرف لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لجهوده المتميزة خلال فترة عمله بالمحافظة، وتوليه رئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج متمنياً له التوفيق في المرحلة القادمة.

و أهدى محافظ أسيوط رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شهادة تقدير ووسام المحافظة، نظرًا لجهوده في العمل الذي اتسم بالتفاني والأداء المتميز وادارته الجيدة للعديد من الأزمات والطوارئ ، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ومشروعات البنك الدولي وغيرها.

محافظ أسيوط يكرم رئيس شركة مياه الشرب والصرف

وكذلك المشاركة المجتمعية للشركة خلال فترة رئاسته وتنظيم العديد من الندوات والقوافل والمبادرات وغيرها من الفاعليات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المواطنين وتنفيذ حملات التعقيم والتطهير للمنشأت الحكومية وغير الحكومية والشوارع والميادين وغيرها بصفة دورية ومستمرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

محافظ أسيوط يكرم رئيس شركة مياه الشرب والصرف

- الإشادة بدور الشركة في المساهمة بالنهوض بمنظومة العمل بالمحافظة

وأشاد المحافظ بدور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط في المساهمة بالنهوض بمنظومة العمل وخاصة في إدارة قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة والمشاركة المجتمعية في كافة الفعاليات، ومساهماتها البناءة وتعاونها المستمر مع أجهزة المحافظة في كافة القطاعات وخاصة أوقات الطوارئ والأزمات مطالباً باستمرار منظومة العمل بالشركة في أسيوط على نفس الكفاءة والعمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واستكمال الفعاليات والمشروعات التي يجري تنفيذها في كافة ربوع وأنحاء المحافظة.

محافظ أسيوط يكرم رئيس شركة مياه الشرب والصرف

وأوضح "سعد" أن تكريم رئيس الشركة جاء تقديراً لمسيرة طويلة من العمل بالمحافظة تستحق الثناء والشكر والعرفان، منذ أن كان مهندساً وحتى توليه رئاستها خاصة وإنه لم يدخر جهداً في خدمة أسيوط ومواطنيها متمنيًا له التوفيق والنجاح والتقدم خلال الفترة القادمة، مؤكداً على حرصنا على تكريم مثل هذه النماذج المتفانية والخادمة لوطنها تحفيزاً لهم للاستمرار في بذل المزيد من الجهد وتحفيزاً للقيادات المستقبلية على مواصلة المسيرة.