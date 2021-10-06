«إخلاص» أعادت إنسيال ذهب عثرت عليها فى زيها المدرسي.. والمدرسة: شكرًا لأمانتك

قدمت المدرسة المصرية اليابانية فى طهطا بسوهاج الشكر إلى طالبة فى الصف الأول الابتدائي، بعدما أعادت الطالبة “إنسيال” ذهب قد عثرت عليه فى المدرسة إلى مدير المدرسة نظرًا لامانتها.

وقال سيد طنطاوى مدير المدرسة عبر الصفحة الرسمية له: “الأمانة قيمة عظيمة تنشئ مع الطفل من بيئة صالحة، تحية إجلال وتقدير إلى بنتنا الجميلة "إخلاص”.. النهاردة وهي بتاخد الزى المدرسي بتاعها وجدت إنسيال دهب خاص بأحد أولياء الأمور وقامت بتسليمه إلى مدير المدرسة».

وأضاف مدير المدرسة: "شكرًا جزيلًا لأسرتك على تربية قيمة الأمانة بين بناتكم.. نفتخر بكونك أحد بناتنا وتنتمى إلينا".

وقال سيد طنطاوي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" الطفلة تدعى إخلاص صموئيل فايز نجيب وهى بنت قرية الصوامعة غرب مركز طهطا سوهاج.

وأضاف خلال تصريحاته أن الطفلة فى الصف الأول الابتدائي هذا العام الدراسي الذي سوف يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر الجارى.

وقال طنطاوي، إن الطفلة تتميز بالهدوء الشديد وحبها للتعلم والمدرسة، مؤكدًا أنها عندما عثرت على هذا الانسيال قامت على الفور بتسلميه إلى المدير.