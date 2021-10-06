الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أبوشقة يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب خلال «عامة الشيوخ»

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن حزب الشعب الجمهوري أخطره رسميا باختيار النائب حازم محمد سليمان عمر رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلا لها أمام المجلس، والنائب باهر محمد أمين غازي نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

 كما أخطر حزب التجمع رئيس المجلس باختيار النائب السيد عبدالعال رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا لها امام المجلس، والنائب اأحمد شعبان حسين نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب، كما أخطر حزب المؤتمر رئيس الجلسة باختيار النائب عمر مختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا لها أمام المجلس واختار النائب طارق رسلان نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية.

كما اختار حزب الإصلاح والتنمية النائبة الدكتورة سلوي إبراهيم علي الحداد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب  وممثلا له أمام المجلس، واختار الحزب أيضا النائب سامح محمد أنور السادات نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

وقال أبوشقة إن هذا الإجراء يأتي وفق الفقرة الأولى من المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تتيح الحق لكل حزب سياسي ممثل بنائبين داخل المجلس بإخطار رئيس المجلس كتابة باسم من يختاره ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب وباسم نائب رئيس الهيئة وكذلك أسماء الأعضاء ممن ينتمون للحزب.

وكان افتتح المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات اولي الجلسات العامة لمجلس الشيوخ هذا اليوم.

 

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