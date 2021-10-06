في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات وتصريحات ريم البارودي المثيرة للجدل

تحتفل اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، الفنانة ريم البارودى ، بعيد ميلادها الـ 43، فقد استطاعت أن تخطف الأنظار لها مع أول عمل درامى، بسبب أدائها المميز.

بداية “ريم” فنيا

تخرجت من كلية السياحة والفنادق، ولكنها أتجهت إلي الشاشة بسبب حبها للتمثيل، وبدأت مشوارها الفني من خلال العمل بالإعلانات في الخامسة عشر ، كانت انطلاقتها فى فيلم "امرأة هزت عرش مصر" عام 1995، وتألقت في الدراما أكثر من السينما، وكانت البدايه عن طريق مسلسل "الزواج على طريقتى"، ثم "حمزة وبناته الخمسة"، ومن بعده "حدائق الشيطان" عام 2006.



إطلالاتها

تتميز ريم البارودي بإطلالاتها المثيرة والمواكبة للموضة ، تفضل الظهور بالملابس الكاجول، تتميز بالبساطة في أختيارتها للملابس ويظهر ذلك من خلال صورها عبر وسائل التواصل الأجتماعي، والحفلات والمهرجانات.

جمال البارودي

تتميز ريم البارودي بإطلالاتها البسيطة من الناحية الجمالية، تفضل المكياج البسيط الذي يظهر جمالها فقط، تسريحة شعر منسدل وتبتعد كل البعدعن التكلف.

مشاكلها داخل الوسط الفني

يرتبط أسم ريم البارودي بالمشاكل والانتقادات، فهى أثارت عددا من المشاكل، اولها مع الفنانة ميسرة، و قد قضت المحكمة الاقتصادية عليها بالحبس لمدة شهر وغرامة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بسب وقذف ميسرة، بعد خلافهما في مسرحية «زي الفل» مع أحمد النحاس، مخرج فيلم «الهاربتان»، ثم خلها مع طليقها أحمد سعد ووصل الأمر إلي كشف الأسر عبر برامج التلفزيون، ثم خلافها مع الفنانة سمية الخشاب بعد زواج الأخيرة من أحمد سعد.

أخر أعمالها

وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، أحمد السعدني، صابرين، نور قدري، مصطفى درويش ، من إخراج عصام عبد الحميد.