الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة» تواصل أعملها لتطهير تراكمات القمامة بحى السيدة زينب

عمال هيئة نظافة القاهرة
عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمالها بتجميل حى السيدة زينب لليوم الثالث على التوالي وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة بشن حملة نظافة وتجميل وإنارة حي السيدة زينب بكل مربعاته السكنية والشوارع والحواري والأزقة والأماكن العامة والخاصة.

FB_IMG_1633490365038
عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب

وقامت المنطقة الجنوبية بكل الفرق برفع وتجريد المخلفات والتراكمات المجودة في أراضي ملكية خاصة منذ سنين في شوارع المحتسب والكنيسة والسلخانة ومدخل المقابر وبيرم التونسي وعلي عبد اللطيف وخربة الفرن شارع الديورة وخربة التلول والبغالات وعدد 2 خربة شارع محمد هاشم من حوش أيوب وشارع عبد المجيد اللبان.

FB_IMG_1633490363177
عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب

وقامت الهيئة بتطهير وتجريد وتسوية تلك الأماكن بمعرفة المركزية للنظافة ومعدات وسيارات الهيئة رافعين شعار القادم أفضل (والهيئة تستطيع) حتى يعود المظهر الحضاري لكل منطقة بالعاصمة.

FB_IMG_1633490361301
عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور. 

عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب
عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب
عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب
عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب
حي السيدة زينب هيئة نظافة القاهرة أخبار هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3و5 سنوات صناعى وتجارى وفندقى

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

وزير الكهرباء يكشف موعد آخر زيادة في أسعار الشرائح

بالدرجات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي وأدبي بنين وبنات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 6-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لسجن «عسقلان» بإلغاء عقوبات انتقامية ضد أحد أسرى «جلبوع»

اشتية: إسرائيل تعمل على تدمير جهود المجتمع الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية

مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي