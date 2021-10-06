«نظافة القاهرة» تواصل أعملها لتطهير تراكمات القمامة بحى السيدة زينب

واصلت هيئة نظافة القاهرة أعمالها بتجميل حى السيدة زينب لليوم الثالث على التوالي وتنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة بشن حملة نظافة وتجميل وإنارة حي السيدة زينب بكل مربعاته السكنية والشوارع والحواري والأزقة والأماكن العامة والخاصة.

عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب

وقامت المنطقة الجنوبية بكل الفرق برفع وتجريد المخلفات والتراكمات المجودة في أراضي ملكية خاصة منذ سنين في شوارع المحتسب والكنيسة والسلخانة ومدخل المقابر وبيرم التونسي وعلي عبد اللطيف وخربة الفرن شارع الديورة وخربة التلول والبغالات وعدد 2 خربة شارع محمد هاشم من حوش أيوب وشارع عبد المجيد اللبان.

عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب

وقامت الهيئة بتطهير وتجريد وتسوية تلك الأماكن بمعرفة المركزية للنظافة ومعدات وسيارات الهيئة رافعين شعار القادم أفضل (والهيئة تستطيع) حتى يعود المظهر الحضاري لكل منطقة بالعاصمة.

عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور.

عمال هيئة نظافة القاهرة يواصلون تطهير السيدة زينب