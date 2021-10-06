الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير أحمد فاروق: العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية غير تقليدية

السفير أحمد فاروق
السفير أحمد فاروق

قال السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والرياض غير تقليدية ولا تشبه العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.


وأضاف السفير أحمد فاروق - خلال لقائه في برنامج الحقيقة المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبدالرحمن - أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وستستمر كذلك لأن الشعب واحد والبلدين واحد ولديهما هدف واحد، لافتًا إلى أن مصر لها مكانة خاصة في قلوب السعوديين والعالم العربي أجمع.


وقال السفير إن العلاقات "السعودية - المصرية" هي علاقات تاريخية راسخة تتميز بالخصوصية لأنهما أكبر دولتين في المنطقة وهما ركيزة للاستقرار، مؤكدا أن الدولتين لديهما موارد هائلة.


وأوضح أن الجالية المصرية تزيد عن مليون ونصف المليون مواطن والجالية السعودية في مصر تصل إلى نصف مليون مواطن سعودي.


ووجه سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية الشكر للسلطات السعودية لتقديم الدعم وتسهيل إجراء امتحانات أبناء الجالية المصرية بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بحل كافة المشاكل التي تواجه أبناء الجالية المصرية في السعودية.


وأضاف أن مصر والسعودية لهما دور هام على الساحة الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن هذه العلاقات تنعكس على العلاقات الثقافية وهي ممتدة عبر الزمن، والثقافة المصرية تلقي قبولًا لدى المواطن السعودي، لافتًا إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب أصبح منارة في المشهد الثقافي العربي.


وأوضح سفير أحمد فاروق أن البعثة المصرية في السعودية تهدف إلى توفير أنشطة ثقافية مستمرة طوال العام ومنها أمسيات شعرية وسهرات فكرية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا أكاديميًا كبيرًا وتآخيًا بين عدد كبير من الجامعات السعودية والمصرية.

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