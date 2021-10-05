ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة في حملة بالغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

تموين الغربية

تمكنت الرقابة التموينية بإدارة تموين طنطا، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالغربية، من تحرير محضر جنح ضد محل مأكولات جاهزة متخصص في أنواع المكرونة وتم ضبط به كمية من الكبدة تقدر بـ١٦ كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 3 محاضر جنح ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات جزارة عرض لحوم مكشوفة تعرضها للأتربة والتلوث، محضرين عدم إعلان عن الأسعار ضد أصحاب محلات جزارة، وتم اتخاذ اللازم وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.