حبس متهمين بسرقة محل هواتف محمولة بأسلوب كسر المفتاح بالسلام

قررت النيابة العامة بالسلام حبس متهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من صاحب محل هواتف محمولة يفيد بسرقة محل هواتف المحمول الخاص به بأسلوب كسر الباب، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكابهما واقعة السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.