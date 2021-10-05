الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فئات لم تعاني من تعطل مواقع التواصل.. تعرف عليهم (فيديو)

الباعه الجائلين
الباعه الجائلين

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك، واتساب، انستجرام" أمس الاثنين، تعطلا استمر أكثر من 6 ساعات في العالم أجمع، الأمر الذي نتج عنه أضرار على مستوى العالم وخسائر بالجملة للشركة نفسها تقدر بالمليارات بجانب غضب عام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن كان هناك فئة من المواطنين لم يتأثروا بانقطاع مواقع التواصل.

ورصدت "الدستور" آرائهم حول انقطاعها أمس على مدار ساعات طويلة، في البداية تقول عزيزة سعيد أحد الباعة الجائلين، إنها لم تلاحظ توقف مواقع التواصل الإجتماعي بالأمس وذلك بسبب عملها الذي يطلب منها التجول في الشوارع والميادين لبيع النعناع الأخضر والليمون لكسب القليل من المال لشراء الطعام لأبنائها، تستكمل أنها تعمل 10 ساعات في اليوم وتنتقل من مكان لآخر لبيع بضاعتها. 

وأضافت أنها لا تحمل هاتف محمول ولا يوجد لها حساب شخصي على  مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وانستجرام وغيرها من المواقع لذلك لم تلاحظ غلق المواقع وكانت مشغولة في بيع بضاعتها ولم تنتبه إلى ذلك الأمر الذي شغل بال العالم أجمع.

ومن جانبها قالت فايزة عبد الفتاح تبلغ من العمر 63 عاماً، بائعة مناديل وكمامات في شوارع القاهرة، إنها تعمل لكسب المال وشراء علاج للقلب بسبب مرض ابنها، وتعمل تقريباً من 8 ساعات إلى 10 ساعات في اليوم الواحد، لذلك لم تمتلك الوقت الكافي لتصفح مواقع التواصل إلى جانب أنها لم تمتلك حسابات على المواقع، لذلك لم تنتبه لتعطل المواقع أمس بسبب عملها الشاق الذي يأخذ كل وقتها.

وأشارت إلى أن أمس كان يوماً طبيعياً جداً ولم تلاحظ أي فرق، لكنها لاحظت أن الكثير من الشباب أثناء عملها يتحدثون عن ذلك الموضوع والكثير منهم كان في ضيق كبير بسبب غلق المواقع وتعطل مصالحهم.

 

الباعه الجائلين
الباعه الجائلين
وسائل التواصل الاجتماعي واتسآب العالم أجمع تعطلا الفبس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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