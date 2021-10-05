الجيش اليمنى يكبد الحوثى خسائر كبيرة فى مأرب

تكبدت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، خسائر في العتاد والأرواح جراء مواجهات مع قوات الجيش اليمني في محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش صدت هجمات متزامنة شنتها الميليشيا الحوثية في عدة محاور في مأرب وأجبروها على التراجع والفرار، مشيرة إلى سقوط العشرات من الميليشيا بين قتيل ومصاب.

وبالتزامن، شنت مدفعية الجيش اليمني قصفا مركزا استهدف تحركات الميليشيا على امتداد الجبهة وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية، من بينها تدمير عربتين وثلاثة أطقم، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية دبابة وعربة (بي إم بي) وأربعة أطقم، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح.

وفي وقت سابق، كبدت قوات الجيش اليمني ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وحسب الفضائية اليمنية، فإن 19 من عناصر ميليشيا الحوثي قتلوا بنيران قوات الجيش، بعد تنفيذ عدة كمائن في مناطق الجب وبتار، بجبهة حجر، غربي المحافظة.

وشنت قوات الجيش اليمني، هجومًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف.

وبحسب الفضائية اليمنية فإن قوات الجيش كبدت الميليشيات عشرات القتلى والمصابين جراء الهجمات.

وقال قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده عبدالله المخلافي في تصريحات له، إن وحدات من الجيش نفذت إغارة ناجحة على مجاميع ميليشيا الحوثي المتمركزة في المواقع المتقدمة لمعسكر اللبنات من جهته الجنوبية، موضحًا أن وحدات الجيش استطاعت إحكام السيطرة على المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات.

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش يواصل تكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر في العتاد والأرواح، في مختلف الجبهات، وبالأخص جبهات مأرب.

وأوضح مجلي- في تصريحات أوردتها قناة (اليمن الإخبارية) اليوم السبت- أن قوات الجيش شنت عددًا من الهجمات المضادة على مواقع تتمركز فيها الميليشيات جنوب مأرب.