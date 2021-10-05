الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف كنائس عزبة النخل يترأس صلوات جنازة القمص شنودة موسى

كنيسة
كنيسة

رحل القمص شنودة موسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس والأنبا بولا - عزبة النخل، اليوم الثلاثاء، عن عمر قارب ٦٦ سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٣٨ سنة.

ولد الأب المراحل يوم ٤ يناير ١٩٥٥م، وسيم كاهنًا في ٢٤ يونيو ١٩٨٣م ونال رتبة القمصية عام ١٩٨٩م.

ومن المقرر أن يصلي الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، صلوات تجنيزه مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس يوسف النجار - عزبة النخل.  

من جانبه تقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركـز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، وأسرة المركـز الثقـــافـي القبطي الأرثوذكسي بخالص العزاء للأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، ولمجمع الكهنة، في رحيل  الأب الفاضل القمص شنوده موسى، طالبين من الله أن يمنح أسرته والكنيسة تعزيات السماء لأسرته ولأولاده ومحبيه.
 

القمص شنودة موسى كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس والأنبا بولا رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي الانبا ارميا الاسقف العام الانبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل الأنبا ماركوس الانبا بيشوي

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