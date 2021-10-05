الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوطنية للتدريب» تعلن انطلاق برنامج تدريب أعضاء مجلس الدولة الجدد

تدريب الأكاديمية
تدريب الأكاديمية الوطنية

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، انطلاق برنامج تدريب أعضاء مجلس الدولة الجدد من دفعتي 2016 ـ 2017 هذا الأسبوع، إيمانًا من الأكاديمية بالدور الوطني لمجلس الدولة، وتكليلاً للتعاون المشترك بين الأكاديمية والمجلس لتعزيز قدرات الكوادر القضائية.

وشرفت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، والمستشار خالد العتريس، رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة للقاء المتدربين في أول أيام البرنامج التدريبي وتبادل الحديث معهم في العديد من النقاط المتعلقة بعملهم في المستقبل وأهمية البرنامج التدريبي المعقود لهم بالأكاديمية.

والبرنامج مصمم لتقديم تجربة متكاملة لتطوير شخصية المتدرب وصقل المهارات والمعارف المختلفة لإعداد رجل دولة من طراز فريد، كذلك يتضمن البرنامج حضور العديد من الندوات والأنشطة الثقافية والزيارات الميدانية خلال فترة التدريب.

وأعلنت الأكاديمية مطلع الشهر الجاري ختام فعاليات الدفعة الأولى من برنامج "ديواني كفء" التى تم تنظيمها للموظفين الإداريين بديوان عام محافظة القاهرة والذي استمر لمدة شهر كامل.

أضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن البرنامج تم تصميمه خصيصًا طبقًا للاحتياجات التدريبية للعمل بدواوين المحافظات، وأن الأكاديمية الوطنية تتعاون فيه بشكل مباشر مع وزارة التنمية المحلية لإعداد نخبة إدارية لمعاونة متخذي القرار داخل المحافظات المختلفة طبقًا لأهداف الجمهورية الجديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

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