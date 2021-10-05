الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس بذكرى انتصار أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

هنأ المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.
 

وقال «أبوزيد» في بيان له: «ذلك النصر العظيم، الذي حقق فيه المصريون معجزة باهره بكافة مقاييس العلوم العسكرية، والذي جاء ليعلم العالم بأسره كيف قهرت مصر المستحيل، وكيف استطاع أبطالها استعادة أرضها الطاهرة، ليكتب شهداء مصر الأبرار بدمائهم الزكية سطور ملحمة كبرى في أنصع صفحات التاريخ، كانت وستظل شاهدة على مضاء عزيمة هذا الشعب وقوة إرادته.. داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يحفظ شعب مصر، وأن يحفظ بعنايته أبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يقفون سداً منيعاً وسلاحاً ماضياً في وجه كل من أراد بها السوء، وكل عام وسيادتكم وكل شعب مصر العظيم بكل خير».

رئيس هيئة النيابة الادارية يهنيء الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال القوات المسلحة السادس من أكتوبر نصر

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