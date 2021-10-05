الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نيابة المعادي تقرر حبس متهمين بالنصب على المواطنين

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، حبس متهمين بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات حقيقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما “خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق الخضراء والسوداء والبيضاء، قطن أبيض، بودرة بيضاء، 4 رزم دولار فئة المائة مزورة، و13 زجاجة بها سائل مجهولة المصدر، 4 هواتف محمول، 8 ورقات مختلفة الفئـات لعملة أجنبية، عدد من الأوراق مدون عليها عملات أجنبية” حال تواجدهما بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بممارسة أعمال النصب على المواطنين باستخدام المضبوطات حوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تحويل تلك الأوراق إلى عملات حقيقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

حبس المعادى المواطنين تحويل الأوراق تحريات المباحث

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وائل لطفي

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