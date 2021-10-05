افتتاح دورات مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلام

بمشاركة 20 متدرب من شمال إفريقيا..

اُفتتحت أولى الدورات التدريبية التي يُنظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام افتراضيًا بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لقُدرة إقليم شمال إفريقيا التابعة للقوة الإفريقية الجاهزة، والتي تُعد بمثابة الآلية التي يعتمد عليها مجلس السلم والأمن الإفريقي لنشر عمليات دعم السلام في القارة الإفريقية.

ويشارك في الدورات التدريبية حوالي عشرين مُتدربًا من الكوادر العسكرية والشرطية والمدنية بعدد من دول شمال إفريقيا، من بينها دورة للتدريب ما قبل النشر، ودورة لحماية الفئات الضعيفة في مناطق النزاع، ودورة لتسوية النزاعات والوساطة، بالإضافة إلى دورة أساسية للمكون العسكري والتنسيق المدني العسكري.

أهداف مركز القاهرة لتسوية النزاعات

وقال السفير أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، خلال كلمته أن هذه الدورات تأتي استكمالا للتعاون المثمر بين مركز القاهرة والأمانة التنفيذية لقُدرة إقليم شمال إفريقيا، حيث نظم المركز 16 دورة تدريبية لمكونات القدرة الثلاثة العسكرية والشرطية والمدنية في الفترة من ٢٠١٣ إلى 2015.

وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الأمانة التنفيذية للقدرة في إطار الجهود المبذولة من الجانب المصري للوصول إلى التفعيل الكلي لمكونات القُدرة الثلاثة وحرص مصر على دعم منظومة السلم والأمن الإفريقي.

من جانبه، أشاد العميد ركن محمد غومة، رئيس عنصر التخطيط بالقدرة، بالمجهودات التي يبذلها مركز القاهرة بالرغم من ظروف جائحة كورونا من أجل تفعيل مكونات القُدرة وتعزيز إمكاناتها، وتنفيذ الاستحقاقات الناتجة عن الاجتماعات الدورية لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وخاصة الخطة التدريبية لقُدرة إقليم شمال إفريقيا.