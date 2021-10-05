تهل علينا ذكرى السادس من أكتوبر المجيدة وتحرير أرض سيناء وتمنح الدولة 6 أكتوبر إجازة رسمية في جميع القطاعات الخاص والعام ونرصد من خلال هذا التقرير موعد إجازة البنوك 6 أكتوبر 2021 الرسمية.

موعد إجازة البنوك 6 أكتوبر 2021 الرسمية

ويحتفل المصريون في جميع أنحاء العام بالذكرى الـ48 لانتصار 6 أكتوبر المجيد 1973 الذي يعتبر بمثابة رد اعتبار ومعجزة قام بها الجيش المصري بالتزامن مع العاشر من رمضان وصوم الجنود.

وكان قد قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ترحيل أيام الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، على أن يكون موعد إجازة البنوك 6 أكتوبر يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 .

وحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إرسال برقية تهنئة إلي الفريق أول محمد أحمد زكي وهو القائد العام للقوات المسلحة، وهو وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر العظيم.

وقام رئيس الوزراء بالتعبير في برقيته عن تقديم أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات إلى وزير الدفاع وإلى جميع رجال وأبناء القوات المسلحة البواسل في هذه المناسبة المميزة، وهي التي سوف تظل خالدة عبر جميع العصور.

إجازات شهر أكتوبر.. موعد إجازة البنوك 6 أكتوبر 2021

تزداد عمليات البحث بوجه الخصوص عن موعد إجازة البنوك 6 أكتوبر نظرا لاهتمام المواطنين بقضاء المصالح المالية قبل بدء إجازة السادس من أكتوبر وتأتي بعدها إجازة البنوك الرسمية الأسبوعية وهما يوما الجمعة والسبت وفقا لقانون الخدمة المدنية يحصل فيهما الموظف على إجازة بأجر كامل، كما يضم شهر اكتوبر 2021 إجازة رسمية أخرى وهي يوم المولد النبوي 2021 وتأتي في آخر شهر أكتوبر.

عدد أيام إجازات شهر أكتوبر 2021

يذكر أن العاملين في البنوك يحصلون في يومي الجمعة والسبت على راحة كل أسبوع، ليصبح عدد أيام الإجازات 14 يوم في شهر أكتوبر ٢٠٢١ الذي يبدأ من يوم الجمعة 1/10/2021 حتى يوم السبت 30/10/2021.

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إجازة البنوك في المولد النبوي 2021

وتشهد إجازة البنوك شهر أكتوبر المقبل 3 أيام إجازة متتالية في أسبوعين، الأولى بسبب احتفالات الدولة بانتصارات حرب 6 أكتوبر والثانية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.