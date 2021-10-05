حبس عاطلين بتهمة سرقة محل هواتف محمولة بمدينة السلام

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين بتهمة سرقة محل هواتف محمولة كائن بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة ونشاط المتهمين ووجود وقائع سرقة مشابهة من عدمه.

واعترف المتهمان أمام النيابة بسرقة محل هواتف محمولة وبيع الهواتف المسروقة لعدد من المحلات بمنطقة العتبة، مبررين مرورهم بضائقة مالية دفعتهم لإرتكاب واقعة السرقة.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من "ع .م" صاحب محل هواتف محمولة يفيد بسرقة محل هواتف المحمول الخاص به بأسلوب كسر الباب.

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما "إسلام .م"، و"فهمى. م" عاطلين ومقيمان بدائرة القسم وبسؤالهم أقروا بارتكابهم واقعة السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.