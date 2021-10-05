الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة محل هواتف محمولة بمدينة السلام

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين بتهمة سرقة محل هواتف محمولة كائن بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة ونشاط المتهمين ووجود وقائع سرقة مشابهة من عدمه.

واعترف المتهمان أمام النيابة بسرقة محل هواتف محمولة وبيع الهواتف المسروقة لعدد من المحلات بمنطقة العتبة، مبررين مرورهم بضائقة مالية دفعتهم لإرتكاب واقعة السرقة.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من "ع .م"  صاحب محل هواتف محمولة يفيد بسرقة محل هواتف المحمول الخاص به بأسلوب كسر الباب. 

وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما "إسلام .م"، و"فهمى. م" عاطلين ومقيمان بدائرة القسم وبسؤالهم أقروا بارتكابهم واقعة السرقة بهدف التربح والكسب الغير مشروع، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

حبس سرقة نيابة السلام هواتف

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

بينها تخفيض تحليل كورونا للمسافرين.. «الوزراء» يوافق على 8 قرارات مهمة

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

منتصر الزيات يطالب ببراءة الإرهابي الدولي محمود عزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

عقبات وحلول.. هل صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل باتت قريبة؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

مسئول بالإدارة الأمريكية: واشنطن ستبلغ إسرائيل بالإلتزام بالدبلوماسية مع إيران