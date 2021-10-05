الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شيكولاتة ماريجوانا».. التحقيق مع راكب دخل مطار القاهرة بمخدرات

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة التحقيق في  ضبط راكب أجنبي في مطار القاهرة و بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، تم استيقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وأنكر الراكب حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 4 أكياس صغيرة بداخلها نبات الماريجوانا بوزن 15 جراما تقريبا وبار شيكولاتة به مخدر الماريجوانا ، و جهاز سيجارة إلكترونية به زيت من نفس المادة المخدرة وواحد برطمان بداخله أثنى عشر من بذور الماريجوانا، 2 علبة عدسات بداخلها نبات المشروم المخدر، كيس بداخله مادة THC المخدرة وأخيرا مطحنة خاصة بالمخدرات"تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.

 

راكب مخدر الماريجوانا مخدرات سلطات مطار القاهر الركاب اللجنة الجمركية

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وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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