وكيل التعليم ببورسعيد يتفقد مركزي تلقي الجرعة الأولى بلقاح كورونا للمعلمين

تفقد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم مركزي تلقي المعلمين الجرعة الأولى باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بمدرستى الفندقية الثانوية و اليونانية الحديثة الخاصة.

أوضح وكيل الوزارة أن العاملين بالحقل التعليمي ببورسعيد بلغت نسبة تسجيلهم على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح 100% مشيرًا إلى وصول نسبة تلقى اللقاح لكافة العاملين حد الإكتمال خلال هذا الأسبوع.

وأضاف نبوي أنه تم إضافة المركزين إلى المراكز الخمس الثابتة للمحافظة لتلقى لقاح كورونا تيسيرًا وتقديرًا للعاملين بقطاع التعليم وتعزيزهما بقوافل طبية متحركة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأشاد "باهى" بجهود مديرية الشئون الصحية ببورسعيد لتوفير الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم العاملين بقطاع التعليم وفقًا لقرار القيادة السياسية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء بمنح المعلمين والقائمين على العملية التعليمية الأولوية فى تلقي اللقاح.

جاءت هذه الزيارة التفقدية بصحبة إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية وعزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية والعجمى فرح مدير إدارة جنوب التعليمية.

وفي شأن آخر أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مساء اليوم أنه تم الإتفاق على إضافة مركزى مدرستى الفندقية الثانوية واليونانية الحديثة الخاصة لتطعيم العاملين بالحقل التعليمي بالجرعة الأولى من لقاح كورونا لمن تخلف أو مر بظرف منعه من تلقى اللقاح مسبقًا.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الذى عقده سيادته مع الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية واستهدف مديري العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والموجهين العموم.

وشدد الدكتور نبوى على أنه لن يسمح لأى موظف بدخول المؤسسات التعليمية بالمحافظة دون تلقيه لقاح كورونا أو عمل مسحة طبية كل 3 أيام طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء منوها أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة العاملين والطلاب.

وأضاف باهى أن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص على صحة العاملين بقطاع التعليم والطلاب جميعًا موجهًا الشكر لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة وكل الفرق الطبية المتنقلة على جهدهم المبذول لتطعيم العاملين بالحقل التعليمي قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 2021-2022.

ومن جانبه وجه أبو هاشم الشكر لمدير تعليم بورسعيد لحرصه الدائم على إنهاء عملية تلقى لقاح كورونا لكافة العاملين قبل بدء العام الدراسى مؤكدًا على تواجد الفرق الطبية المتنقلة بالمركزين إعتبارًا من الغد في تمام التاسعة والنصف صباحًا لمدة يوم واحد.

وأشار وكيل صحة بورسعيد إلى أن الهدف من تواجد الفرق الطبية المتنقلة بالمدارس هو السعي إلى الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالحقل التعليمي بالمحافظة قبل بدء العام الدراسى الجديد حرصًا على صحة وسلامة القائمين على العملية التعليمية والطلاب.