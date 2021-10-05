مسؤول في حركة طالبان: ما بين 5000 و6000 جواز سفر سيصدر يوميًا

قال مسؤول كبير في طالبان، اليوم الثلاثاء، إن أفغانستان ستبدأ يوم الثلاثاء في إصدار جوازات السفر مرة أخرى.

جاء ذلك بعد تأجيلات استمرت شهورًا وأعاقت محاولات الساعين إلى مغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على الحكم.

وأضاف المسؤول أن إصدار الجوازات، الذي كان قد تباطأ حتى قبل عودة طالبان إلى السلطة في أعقاب انسحاب القوات الأميركية، سيتم من خلال وثائق مطابقة تماما للأوراق التي قدمتها الحكومة السابقة لطالبي الجوازات.

وقال علم جول حقاني، القائم بأعمال رئيس مكتب الجوازات، في تصريح للصحفيين في كابول، إن ما بين 5000 و6000 جواز سفر سيصدر يوميًا.

وأشار المسؤول الأفغاني إلى توظيف نساء من أجل إصدار جوازات السفر للمواطنات الأفغانيات الراغبات في ذلك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان، قارئ سيد خوستي، للصحفيين، إن طلبات 25 ألف متقدم وصلت إلى المرحلة النهائية وهي سداد الرسوم لاستلام الجوازات.

وأردف المصدر أن طلبات مئة ألف متقدم ما زالت في المراحل الأولى من العملية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت حركة طالبان الأفغانية، عن التعيينات الجديدة في الحكومة الأفغانية.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فقد شملت تلك التعيينات المستجدة مجموعة من الرجال ملأوا مناصب ومراكز نواب ومستشارين للوزراء.

وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، أن التعيينات الـ38 الجديدة لم تشمل سيدات، بل جاءت جميعها من أعضاء ينتمون إلى طالبان مع تمثيل محدود للأقليات.

إلى ذلك، شملت الاختيارات الحكومية مساء أمس الإثنين، تعيينات أيضًا في منظمات إنسانية.

وكان مجاهد تحدث أواخر سبتمبر الماضي عن إمكانية إضافة عناصر نسائية إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن تلك التكليفات الحكومية الأخيرة تمثل أحدث مؤشر على أن طالبان لا تعتزم الامتثال للشروط التي أعلنها المجتمع الدولي والتي أكدت أن الاعتراف الرسمي بحكومتها سيعتمد على معاملتها للنساء والأقليات.

وعلى الرغم من ذلك، ما زالت طالبان تسعى إلى الحصول على الدعم الدولي في وقت تكافح فيه تحديات هائلة يفرضها اقتصاد متداع وموجة جفاف وتهديد أمني متزايد من قبل تنظيم داعش.