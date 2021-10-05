الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قبل الإعلان.. 3 كتاب يتنافسون على جائزة نوبل للآداب في عام 2021

جائزة نوبل للآداب
جائزة نوبل للآداب

ينتظر الوسط الثقافي العالمي، إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2021، والمقرر إعلانها بعد غد الخميس.

ويرصد “الدستور” أبرز الأسماء المرشحة لحصد الجائزة في العام الحالي:

«هاروكي موراكامي»، كاتب ياباني من مدينة كيوتو، لاقت أعماله نجاح باهرًا حيث تصدرت قوائم أفضل الكتب مبيعًا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي وترجمت إلى أكثر من 50 لغة، وحصل موراكامي أيضًا على عدة جوائز أدبية عالمية منها جائزة عالم الفنتازيا (2006) وجائزة فرانك أوكونور العالمية للقصة القصيرة (2006) وجائزة فرانز كافكا (2006) وجائزة جائزة القدس (2009).

عند قراءة روايات الروائى اليابانى هاروكي موراكامى مثل "مقتل الكومنداتور" ستتركك مفتونًا بأسلوبه في الكتابة والطبيعة المثيرة لرواياته، بعد حصوله في عام 2016 على جائزة هانز كريستيان أندرسن للأدب باللغة الدنماركية ، وجائزة جي كي رولينج وجائزة القدس ، فإن موراماكي هو من أبرز المرشحين المحتملين.

وعلى الرغم من أنه لا يوافق على الجوائز كمعيار لتقييم الكاتب فإن عدد الجوائز في الأدب التي حصل عليها يمكن أن يجعله الفائز بجائزة نوبل في الأدب 2021.

«مارجريت أتوود»، كاتبة كندية وشاعرة وناقدة أدبية وناشطة في المجال النسوي والاجتماعي، وهي أحد أهم كتاب الرواية والقصص القصيرة في العصر الحديث، حازت على جائزة آرثر سي كلارك في الأدب والعديد من الجوائز والأوسمة الرسمية في كندا وولاية أونتاريو. 

وهي أحد زميل في الجمعية الملكية الكندية. كانت من بين المرشحين الأوائل للحصول على جائزة بوكر خمس مرات، وفازت بالجائزة مرتين الأولى في عام 2000 عن رواية (ذي بلايند أساسين)، والأخرى في عام 2019، حيث حصلت عليها عن روايتها (الوصايا) مناصفة مع الكاتبة الإنجليزية من أصول نيجيرية برناردين إيفاريستو.

وبالرغم من أن شهرتها كانت نتيجة كتاباتها المميزة كروائية كندية إلا إن شعرها نال قبولاً واسعاً كذلك ولها العديد من المجموعات الشعرية الناجحة والتي بلغت 15 مجموعة شعرية حتى الآن.

من خلال أعمال الكاتبة الكندية مارجريت أتوود مثل The Testament و "prequel" و The Handmaid's Taleالمركزة على الأدب النسوي حاولت أتوود في إظهار الاتجاه المثالي المتميز للبشرية فى أعمالها.

أما «آن كارسون»، هي لغوية، وشاعرة، ومترجمة، وبروفيسورة، وناقدة أدبية، وكاتِبة كندية، ولدت في تورونتو، وهي عضوةٌ في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، ولم تفز الشاعرة الكندية كارسون بجائزة نوبل لعام 2020 فقط لمنحها للشاعرة العظيمة جليك لويز بينما تحظى آن كارسون بفرصة جيدة هذا العام، وإذا كانت قد تمكنت من الفوز بجائزةLannanالأدبية وجوائز Guggenheim ، و MacArthur Fellowships ، و Princess of Asturias ، فلماذا لا تحصل على نوبل؟

وقد أثرت كتاباتها من أفكار وموضوعات من العديد من المجالات المختلفة، وحظيت تراكيبها الشعرية بتقدير بالغ لفنيتها الشديدة، كما تظهر آن كارسون في شعرها النقدي "رجال في ساعات التوقف" ككاتبة تنظر مباشرة إلى ما تريد.

الوسط الثقافي العالمي جائزة نوبل للآداب لعام 2021 هاروكي موراكامي مارجريت أتوود آن كارسون

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وائل لطفي

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