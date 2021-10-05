الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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حوادث

تحويل الأوراق لنقود.. أجنبيان وراء النصب على المواطنين بالمعادي

جريدة الدستور

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات حقيقية، بمنطقة المعادي محافظة القاهرة.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما “خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق الخضراء والسوداء والبيضاء، قطن أبيض، بودرة بيضاء، 4 رزم دولار فئة المائة مزورة،  و13 زجاجة بها سائل مجهولة المصدر، 4 هواتف محمول، 8 ورقات مختلفة الفئـات لعملة أجنبية، عدد من الأوراق مدون عليها عملات أجنبية” حال تواجدهما بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بممارسة أعمال النصب على المواطنين باستخدام المضبوطات حوزتهما عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تحويل تلك الأوراق إلى عملات حقيقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عاطلين القاهرة الأوراق مباحث القاهرة المعادى

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