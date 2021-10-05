توقعات بالإطاحة برئيس وزراء رومانيا في تصويت لحجب الثقة اليوم

يجري البرلمان الروماني تصويتا اليوم الثلاثاء، من المرجح أن يقود للإطاحة برئيس الوزراء فلورين سيتو، ما يزيد من حدة التوترات السياسية التي أدت بالفعل لتراجع العملة الوطنية و تسجيل مستوى قياسي منخفض.



وسيعقد البرلمان اجتماعا اليوم في بوخارست، حيث يتفق الخصوم والحلفاء السابقون على الإطاحة بسيتو، الذي تولى السلطة لأقل من عام، لكنه اختلف مع شريكه الرئيسي في الائتلاف الحاكم.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، يمتلك خصومه مقاعد كافية للإطاحة به وبحكومته.



ويعني هذا أن تبدأ الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، رحلة البحث عن عاشر رئيس وزراء في غضون عدة سنوات، بالتزامن مع ارتفاع إصابات كورونا بأسرع وتيرة منذ بدء الجائحة، ومع ترنح التصنيف الائتماني للبلاد.



واعتاد المستثمرون على رؤية الحكومات تأتي وتذهب، إلا أنهم أصبحوا أكثر قلقا هذه المرة وسيتعين على الرئيس كلاوس يوهانيس ترشيح بديل.



ويمكن أن يقترح يوهانيس رئيس وزراء آخر من الحزب الليبرالي الحاكم.

ويجب على المرشح بعد ذلك السعي إلى حشد دعم الأغلبية في البرلمان لتجنب إجراء انتخابات مبكرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.