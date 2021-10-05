جامعة سوهاج تواصل الاستعداد لرفع الكتب الدراسية على منصة «زاد»

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، وحدة نظم المعلومات الإدارية (MIS) بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، وذلك لمتابعة آخر التجهيزات اللازمة لرفع الكتاب الإلكتروني الخاص بكل طالب على منصة زاد الإلكترونية، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تطوير الكتاب الجامعي وتطبيق الكتاب الإلكتروني، بدءاََ من العام الدراسى الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة التعليم الهجين، كان بمثابة نواه للتحول إلى التعلم عن بعد والكتاب الإلكترونى، موجهًا بسرعة الانتهاء من المراحل الأولية والتجهيزات اللازمة على النظام، تمهيدًا لرفع الكتاب الإلكتروني من قبل أستاذ المادة ورفع الجدوال الدراسية.

ومن جانبها، لفتت الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا القرار يحمل فى طياته العديد من المزايا على رأسها، تخفيف النفقات والمصروفات على الطلاب، عرض المواد العلمية بشكل جذاب، اكتشاف طاقات الطلاب الإبداعية، بالإضافة إلى الاعتماد على المراجع والمواد التعليمية المختلفة، وسهولة الوصول لها.

وأوضح الدكتور أحمد مسعود مدير نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، أنه جارٍ الانتهاء من رفع الجداول الدراسية وتحميل الكتاب الإلكتروني الخاص بكل طالب على المنصة الإلكترونية.

وأضاف أنه من خلاله يستطيع الطالب تحميل الكتاب الخاص به من خلال الدخول على البوابة الخاصة بالطالب على منصة زاد الإلكترونية، كما أن النظام يسمح بالتفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس الخاص بالمادة من خلال الرسائل الإلكترونية عبر النظام.

ولفت "مسعود"، إلى أن الطالب يستطيع الحصول على بيانات الدخول الخاصة به من خلال إدارة شئون الطلاب الخاصة بكل كلية مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه على الطلاب التوجه إلى وحدة الخدمات الإلكترونية لطلب الدعم الفني، في حالة حدوث أي مشاكل قد تواجههم فى الدخول والعمل داخل النظام.