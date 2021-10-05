الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إسبانيا تستعين بخبرات مصر في تحلية المياه والإنذار المبكر للسيول والأمطار

اجتماع وزيرة البيئة
اجتماع وزيرة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، هوجو موران، وزير الدولة للبيئة بالمملكة الأسبانية، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مصر حاليا.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بمشاركة وزير البيئة الإسباني بالمؤتمر، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الأسبانية فى العديد من المجالات وترحبيها بزيارة اسبانيا وبلجيكا خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون فى مجالات حماية المياة وترشيد استهلاكها وقضية ندرة المياه وآثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية ونقل التكنولوجيا الأسبانية فى هذا المجال، حيث تعد قضية المياه من القضايا التى تتأثر بتغير المناخ، لذا فقد نفذت مصر العديد من المشروعات لترشيد استهلاك المياه منها برامج ترشيد استهلاك المياة فى الزراعة وإعادة استخدام المياة بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياة البحر.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، التجربة المصرية فى مجال الرصد اللحظى لنوعية المياة بالبحيرات المصرية لحمايتها من التلوث  وإجراءات مصر فى حماية الشواطئ وإعادة استخدام المياه من السيول والأمطار والخبرات المصرية في تلك المجالات، حيث تعد مصر من الدول التى تعيد استخدام المياة لأكثر من أربع مرات.

وأشاد وزير البيئة الأسبانى باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلي والعالمي لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الأفريقية.

واتفق الوزيران على التعاون ونقل الخبرة المصرية فى مجالات تحلية مياه البحار بالطاقة الشمسية وحماية الشواطئ وإنشاء السدود ونظام الإنذار المبكر للسيول والأمطار، بالإضافة إلى تقديم الدعم للتعاون البحثى فى مجال توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة نقص المياه، علاوة على التعاون فى مجال حماية المسطحات المائية من التلوث وترشيد استهلاك المياه مع توسيع نطاق التعاون ليشمل الاتحاد الأوروبي.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزير الدولة للبيئة بالمملكة الأسبانية الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط للاتحاد من أجل المتوسط

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