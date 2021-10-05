الرئيس الأمريكى: الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن جزر متنازع عليها مع الصين

قال فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى رسالة "قوية" من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جزر متنازع عليها في بحر الصين الشرقي تعرف في اليابان بجزر سينكاكو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف "كيشيدا"، للصحفيين، في مقر إقامته، أن البلدين الحليفين أكدا أيضًا، خلال المحادثات الهاتفية التي استمرت قرابة عشرين دقيقة صباح الثلاثاء، على التعاون من أجل ضمان حرية الحركة في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

جاء الاتصال بعد يوم من دعوة كيشيدا إلى انتخابات برلمانية في 31 من أكتوبر وتعهده بتعزيز جهود التصدي للجائحة.

وانتخب البرلمان "كيشيدا" رئيسًا جديدًا للوزراء، أمس الإثنين، وقال "كيشيدا": "أكدنا على العمل معًا من أجل تعزيز التحالف الأمريكي الياباني، وحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي... أكدنا أيضًا على أننا سنعمل معا بشأن القضايا المتعلقة بالصين وكوريا الشمالية".

وأضاف: "وعلى وجه الخصوص، عبر الرئيس بقوة عن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك ما يتعلق بالمادة الخامسة من المعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان" في إشارة إلى التزامات الولايات المتحدة الدفاعية تجاه اليابان والتي تشمل الجزر غير المأهولة.

ويزداد القلق في اليابان إزاء الأنشطة الصينية في بحر الصين الشرقي بما في ذلك التوغل في المياه القريبة من الجزر المتنازع عليها المعروفة في الصين باسم دياويوس.

وفي سياق متصل، أعلن البيت البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ فوميو كيشيدا في مكالمة هاتفية على توليه منصب رئيس وزراء اليابان، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقة في السنوات المقبلة؛ نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه بلادنا في تعزيز رؤيتنا المشتركة لمنطقة الهند والمحيط الهادئ الحرة والمفتوحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية، أوضح البيت الأبيض، أن الزعيمين أكدا قوة التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، الذي هو حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

وانتخب البرلمان الياباني وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا رئيسًا لحكومة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.