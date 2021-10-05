الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 5-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.25 متر إلى 2.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 29 20
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 28 20
طنطا 29 21
شبين الكوم 29 21
دمنهور 28 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 22
السلوم 26 21
سيوة 27 20
بورسعيد 27 23
دمياط 26 22
الزقازيق 29 21
المنصورة 28 20
الإسماعيلية 29 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 30 22
نخل 28 17
نويبع 31 25
طابا 28 22
كاترين 26 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 31 26
الغردقة 32 25
مرسى علم 32 25
الفيوم 30 20
بني سويف 30 21
المنيا 30 20
أسيوط 31 20
سوهاج 32 21
قنا 33 22
الأقصر 34 22
أسوان 35 23
ادفو 35 23
أبوسمبل 33 21
الوادي الجديد 33 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 24
حلايب 30 24
رأس حدربة 30 25

محافظ العريش هيئة درجات الفيوم المنيا درجات الحرارة حالة الطقس منة وادى النطرون الوجه البحري فى مصر طنطا جنوب سيناء عظمى شيخ مالي

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حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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