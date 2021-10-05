موقع أمريكى: إعصار سام بعيدًا عن الولايات لكنه يؤثر على شواطئ فلوريدا

أكد موقع "أورلندو سينتنال" الأمريكي، أن إعصار سام انتقل خلال عطلة نهاية الأسبوع ويستمر في الاندفاع شمالًا، وفي الوقت نفسه، يراقب المركز الوطني للأعاصير الاضطرابات NHC بجوار فلوريدا.



وتابع أن الأعصار الأن فوق جنوب شرق جزر الباهاما بالقرب من مياه جنوب غرب المحيط الأطلسي، وهي منطقة كبيرة من الغيوم غير المنتظمة.

وقالت NHC يوم الإثنين: "لم يعد من المتوقع أن تكون الرياح عالية المستوى مواتية أو تتطور لتصبح أخطر".



وأضاف أنه إذا كانت العاصفة ستدور في نظام به رياح مستدامة تبلغ 39 ميلاً في الساعة أو أكثر، فستصبح Tropical Storm Wanda، الاسم الأخير لقائمة موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2021 قبل أن ينتقل NHC إلى القائمة التالية.



واوضح الموقع انه خلال عام 2005 والعام 2020 الذي حطم الرقم القياسي كان على المركز استخدام أكثر من 21 اسمًا في موسم واحد للاعاصير.



ويقع إعصار سام بعيدًا عن الولايات ولكنه لا يزال يؤثر على شواطئ فلوريدا، حيي وصل الإعصار مرتين الأسبوع الماضي إلى سرعة رياح مستدامة بلغت 150 ميلًا في الساعة ، مما جعله مرتبطًا بإعصار إيدا هذا الموسم لأقوى عاصفة.



وقال خبير الأعاصير فيليب كلوتسباخ من جامعة ولاية كولورادو ، إن الإعصار الكبير الذي طال أمده تطور للفئة الرابعة لأيام متتالية منذ أن بدأ عصر الأقمار الصناعية في عام 1966.



وقد حافظ الاعصار على قوته من الفئة 3 حتى الساعة 11 مساءً، لكنه انخفض إلى 100 ميل في الساعة بعد ظهر يوم الأحد.



وارتفعت الرياح صباح الاثنين لفترة وجيزة إلى 105 ميل في الساعة لكنها انخفضت في الساعة 11 صباحًا إلى 100 ميل في الساعة مرة أخرى.



ومن المتوقع أن يتقلص سام تدريجيًا خلال الأيام القليلة المقبلة مع استمراره في الشمال.



ويقع الاعصار على بعد حوالي 460 ميلاً جنوب نيوفاوندلاند ، ويتحرك من الشرق إلى الشمال الشرقي بسرعة مذهلة تبلغ 32 ميلاً في الساعة.



وأكد الموقع، أنه على الرغم من أنه على بعد أكثر من 1500 ميل من ساحل فلوريدا ، فإن خطر الأمواج الكثيفة التي كانت تسافر عبر المحيط الأطلسي في الأسبوع الماضي لا يزال قائما.