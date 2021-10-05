الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 3 آلاف علبة سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة ببنى سويف

سجائر مهربة
سجائر مهربة

أكد المحاسب حسن القماش، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن الحملات الرقابية من إدارة التجارة الداخلية تمكنت من ضبط 3 آلاف علبة سجائر مهربة من الخارج ومجهولة المصدر وغير مسددة الضرائب والجمارك في مدينتي إهناسيا وناصر.

وقال القماش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ثلاثة آلاف علبة  سجائر مهربة ومجهولة المصدر ومغشوشة، وتم على الفور تحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم التحفظ على الكميات بعد استئذان النيابة العامة لاتخاذ قرار بإعدامها، مشيرًا إلى أن هذه السجائر يتعامل معها القانون بأنها نوعا من الغش التجاري والذي يخالف القانون ويوقع عليه عقوبة غرامة 10000 جنيه وحبس سنة.

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف إن الحملات الرقابية يتم شنها  على جميع الأنشطة التجارية وعلى السلع  الغذائية وغير الغذائية ومصانع بير السلم ومحطات التعبئة ومحطات البنزين والمستودعات وعلى جميع السلع؛ للتأكد من أنها غير مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو فاسدة أو غير مدون عليها الأسعار أو تواريخ الإنتاج.

وأضاف مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن الهدف من الحملات الرقابية التي يتم شنها على الأسواق المحلية على المحلات التجارة هي الهدف منها ضبط الأسواق المحلية من التلاعب ومن ظاهرة الغش التجاري حتى لا تسبب خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف على أنه في حالة وجود مخالفات أو ضبطيات يتم إحالتها إلى النيابة العامة بعد تحرير محاضر لها.

بني سويف مخالفات سبب منتهية الصلاحية مجهولة خطر مصانع بير السلم مغشوشة غير مطابقة للمواصفات ضبط الأسواق مهربة من الخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

أول تعليق من مؤسس «فيسبوك» بعد عودة الخدمة

رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)