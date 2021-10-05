ضبط 3 آلاف علبة سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة ببنى سويف

أكد المحاسب حسن القماش، مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن الحملات الرقابية من إدارة التجارة الداخلية تمكنت من ضبط 3 آلاف علبة سجائر مهربة من الخارج ومجهولة المصدر وغير مسددة الضرائب والجمارك في مدينتي إهناسيا وناصر.

وقال القماش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط ثلاثة آلاف علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر ومغشوشة، وتم على الفور تحرير محاضر لها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم التحفظ على الكميات بعد استئذان النيابة العامة لاتخاذ قرار بإعدامها، مشيرًا إلى أن هذه السجائر يتعامل معها القانون بأنها نوعا من الغش التجاري والذي يخالف القانون ويوقع عليه عقوبة غرامة 10000 جنيه وحبس سنة.

وقال مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف إن الحملات الرقابية يتم شنها على جميع الأنشطة التجارية وعلى السلع الغذائية وغير الغذائية ومصانع بير السلم ومحطات التعبئة ومحطات البنزين والمستودعات وعلى جميع السلع؛ للتأكد من أنها غير مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو فاسدة أو غير مدون عليها الأسعار أو تواريخ الإنتاج.

وأضاف مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أن الهدف من الحملات الرقابية التي يتم شنها على الأسواق المحلية على المحلات التجارة هي الهدف منها ضبط الأسواق المحلية من التلاعب ومن ظاهرة الغش التجاري حتى لا تسبب خطرا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف على أنه في حالة وجود مخالفات أو ضبطيات يتم إحالتها إلى النيابة العامة بعد تحرير محاضر لها.