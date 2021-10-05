الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين بنى سويف: ضبط سيارة محملة بـ20 ألف لتر سولار مهربة من شركة بترول

تهريب سولار
تهريب سولار

أكد المحاسب حسن القماش مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أنه يوميا يتم تشكيل فريق عمل رقابي من مفتشي التموين والتجارة الداخلية للمرور على المستودعات ومحطات البنزين والمواد البترولية  للتأكد من انتظام العمل وسجلات الوارد والمنصرف من المواد البترولية وإخطار المديرية شهريا بحجم المنصرف والوارد، حيث يتم متابعة هذه الاجراءات للتاكد من أنه يتم توزيع المنتجات البترولية و المواد البترولية ومشتقاتها بشكل قانوني وبالاسعار الرسمية وعدم زيادة الاسعار وعدم التلاعب في العدادات وفي حالة مخالفة ذلك يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

 

وأوضح  مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم ضبط سيارة تقوم بسرقه الخط الرئيسي للبترول التابعة الشركة العامة للبترول من خلال خط المستودعات بطريق أسيوط الغربي، حيث تمكنت الحملات الرقابية من ضبط 20.000 لتر سولار محملة  من خلال السيارة، وتم ضبط سائق السيارة والتحفظ على الكميات وتحرير محضر بالواقعه وإحالته الى النيابة العامة.

 

وأكد مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، أن الحملات الرقابية مستمرة على جميع المحطات الرئيسية للمواد البترولية ومحطات تعبئة البوتاجاز ومصانع التعبئة والمستودعات الرئيسيه لـ غاز البوتاجاز والمستودعات الخاصة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية وعدم تهريبها إلى السوق السوداء أو من خلال الباعة الجائلين أو في حالة ضبطها يتم مصادرتها بالكامل للحفاظ على المال العام للحفاظ على الدعم، فضلا عن أنه يتم التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

وشدد مدير عام التجارة الداخلية الداخليه بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف أنه في حالة أي مخالفات التموينية أو تلاعب من خلال الخارجين على القانون سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم والضرب بيد من حديد لمواجهه تلك المخالفات.

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