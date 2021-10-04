الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيق مع العدل والضرائب لرصد الأدلة.. 14 توصية للجنة الاشتغال بالمحامين

رجائي عطية
رجائي عطية

أعلنت اللجنة المُشرفة على قسم متابعة الاشتغال بالمهنة وأدلة الاشتغال بنقابة المحامين، نتيجة اجتماعها الأول الذي تم عقده اليوم بمقر النقابة العامة، برئاسة النقيب رجائي عطية.

وانتهت اللجنة بعد المناقشة الداخلية إلى 14 توصية، لتنظيم العمل داخل اللجنة والتنسيق مع النقابات الفرعية في شأن عمل ودور اللجنة ومهامها.

وجاءت التوصيات كالتالي:

أولاً: إخطار كافة النقابات الفرعية وإعلانها بالقرار موضوع المناقشة، الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2021 بشأن تشكيل اللجنة.

ثانيَا: دعوة النقابات الفرعية كتابة وشفاهة إلى أن تنشئ كل منها دفترًا مستقلًا يدون فيه أسماء المحامين العاملين المشتغلين في دائرة كل منها، وعنوان المكتب الخاص إن كان صاحب مكتب، أو المكتب الذي يعمل فيه إن كان يعمل في مكتب للغير.

ثالثًا: إخطار النقابات الفرعية بوجوب تنفيذ القرار من ناحية شمول  المعلومات المقرنة بمكتب كل محام ومحامية ويدون فيه أدلة الاشتغال التي عساها تقدم في أي مرحلة من مراحل القيد، والتي عساها تقدم في حالة الإعادة من الزوال، على أن يتم تعبئة هذه المعلومات وارشفتها تمهيدًا لتعبىئتها (اسكانر).

رابعًا: إنشاء آلية خاصة بالنقابة العامة لمتابعة تنفيذ هذا القرار، لما يستلزمه من التدوين وعمل قاعدة البيانات لكل محام وتحديد المهام والاختصاصات، والقيام بالزيارات الدورية إلى النقابات الفرعية لمتابعة ما أجرته كل منها لتنفيذ هذا القرار.

خامسًا: يتم النشر سواءً للقرار أو لهذه التوصيات على موقع النقابة العامة مع تنبيه بتكرار النشر كل أسبوع.

سادسًا: كلفت اللجنة محمد نجيب، عضو المجلس، لعمل مشروع بروتوكول مع وزارة العدل للتعاون معها في إمداد النقابة العامة بالقضايا المرفوعة من المحامين، وكافة البيانات الأخرى التي عساها تتوفر من الوزارة عن حضور جلسات المحاكم أو تحقيقات النيابة.

سابعًا: كلفت اللجنة محمد عبدالستار، عضو المجلس، بإعداد بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لمزيد من توثيق المعلومات واتساع مساحتها، بحيث تشمل ما يغطي كل الأعمال التي عساها يعمل بها المحامي بالتوازي مع عمله بالمحاماة.

ثامنًا: كما كلفت اللجنة يحيى التوني، عضو المجلس، بعمل بروتوكول مع مصلحة الضرائب يتضمن التزامها بموافاة النقابة بالبطاقات الضريبية التي عساها تستخرج للمحامين، وكذا بيان بالتقدم بالإقرار الضريبي من عدمه.

تاسعًا: يتم التنبيه على المهندس/ محمد صبحي، الموظف بالنقابة، بالاستعداد لتفريغ البيانات فور إتمام النقابات الفرعية لمهمتها.

عاشرًا: يخطر مدير عام النقابة نبيل صلاح، بالترتيب لتفريغ هذه البيانات في النموذج الذي يطبع لكل محام بإبداء رقم قيده.

حادي عشر: تدعو اللجنة جميع أعضاءها إلى الالتزام مستقبلًا حضور هذه الجلسات لما لها من شأن في بناء كيان صحيح للنقابة .

ثاني عشر: يتولى الأمين العام، والأمين العام المساعد، تشكيل الآلية المقترحة داخل النقابة العامة وعرضها بالأسماء على اللجنة لإقرارها.

ثالث عشر: تدعو اللجنة كافة أعضاءها إلى التعاون مع الأستاذ عمر هريدي الذي استقر المجتمعين على أن يكون مقررًا للجنة.

 أخيرًا: تدعى اللجنة للانعقاد القادم بواسطة النقيب لمتابعة تنفيذ القرار وتوصياته.

الضرائب نقابة المحامين مصلحة الضرائب قاعدة البيانات رجائي عطية تحقيقات النيابة النقابات الفرعية تدعي

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وائل لطفي

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