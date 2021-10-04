الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مى كساب: مسلسلات الأوف سيزون خطوة مميزة من صُناع الدراما

مي كساب
مي كساب

قالت الفنانة مي كساب، إن مسلسلات الأوف سيزون استطاعت أن تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وتحقق نجاحا كبيرا بعيدًا عن موسم رمضان.

وأضافت مي في تصريح لـ “الدستور”، أنها تعتبر المسلسلات الأوف سيزون خطوة مميزة من صناع الدراما التليفزيونية، وتؤيد هذه النوعية من المسلسلات، مشيرة إلى أنه فتح سوقا كبيرة لأشخاص عديدة، وأتاح الفرصة لنجوم شباب ووجوه جديدة للمشاركة في الأعمال الفنية.

وأشارت إلى أن الجمهور أصبح متعلقا بهذه النوعية من المسلسلات خاصة التي تتضمن أكثر من حكاية في آن واحد، وبالنسبة للحواديت القصيرة أصبحت لها قاعدة جماهيرية كبيرة، مؤكدة أنها تبتعد كل البعد عن المط في الأحداث الذي يجعل المشاهد يصاب بالملل لما تتضمنه من أحداث كثيرة وموجزة في حلقات محدودة.

وأكدت مي كساب أن الدراما التليفزيونية شهدت تطورا كبيرا بشكل لا يوصف، وملحوظ بالسنوات الأخيرة الماضية، وأصبحت المسلسلات كلها ذات قصص توعوية أكثر وهادفة أكثر وتحمل رسالة هامة مع مواكبة العصر الحديث.

يذكر أن حدوتة “عقبال عوضك” ضمن مسلسل “زى القمر” للمنتجة مها سليم وسينرجى، وهى من بطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد كبير من الشباب

وتناقش حكاية “عقبال عوضك” قضية العنوسة من خلال فتاة تدعي شادية تقوم بأداء دورها الفنانة مى كساب والتي تتعرض لعديد من المضايقات بسبب العنوسة، وتقوم الفنانة بدور خلال أحداث الحكاية بتقديم اغنية "بيفوت العمر " وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي " .

ويعتبر مسلسل “زي القمر” عودة قوية للفنانة مي كساب بعد غيابها عن الدراما التليفزيونية لفترة وذلك بعد مشاركتها في مسلسل “اللعبة” الذي يعكف صناعه للتحضير للجزء الثالث منه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، هو الجزء الثانى من مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم اللذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية، وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من أجل تحد أكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

والمسلسل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب وسامى مغاورى ومحمد ثروت وعارفة عبدالرسول وعدد كبير من نجوم الكوميديا، بالإضافة إلى ضيوف الشرف الذين يظهرون من حين لآخر بحلقات المسلسل الكوميدي ومن إخراج معتز التونى. 

مي كساب مسلسلات الأوف سيزون زي القمر مسلسل مسلسل اللعبة

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