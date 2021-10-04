أبرزها الحركات الدائرية.. 5 خطوات للفحص الذاتي لسرطان الثدي

يسمى أكتوبر بالشهر الوردي، فهو شهر التوعية بسرطان الثدي والسؤال الذي تسأله كل السيدات كيف يمكن عمل فحص ذاتي لاكتشاف الأورام؟.

يمكن أن يكون الفحص الذاتي للثدي، أو الفحص المنتظم لثدييك بنفسك، طريقة مهمة للكشف عن سرطان الثدي مبكرًا، حيث يمكن أن يتم علاجه بنجاح عند الاكتشاف المبكر.

وهناك 5 خطوات للفحص الذاتي لسرطان الثدي، بحسب موقع breastcancer.

الخطوة 1:

ابدأي بالنظر إلى ثدييك في المرآة وكتفيك مستقيمين وذراعيك على وركيك.

ويجب البحث عن حجم الثديين وشكلها ولونها المعتاد، هل شكل الثديين متساوي دون تشويه أو تورم مرئي؟ هل يوجد تنقير أو تجعيد أو انتفاخ الجلد؟ هل الحلمة التي تغير وضعها أو الحلمة المقلوبة؟ هل يوجد احمرار أو وجع أو طفح جلدي أو تورم؟.

الخطوة 2:

ارفعي ذراعيك وابحث عن نفس التغييرات.

الخطوة 3:

أثناء وقوفك أمام المرآة، ابحثى عن أي علامات تدل على خروج سائل من إحدى الحلمتين أو كليهما قد يكون سائلًا مائيًا أو حليبيًا أو أصفر أو دمًا.

الخطوة 4:

تحسسي ثدييك وأنت مستلقي، باستخدام يدك اليمنى لتحسس ثديك الأيسر ثم يدك اليسرى لتحسس ثديك الأيمن، استخدمي لمسة ثابتة وسلسة باستخدام لبادات الأصابع القليلة الأولى من يدك، مع الحفاظ على الأصابع مسطحة ومتكاملة، استخدمى حركة دائرية.

قومي بتغطية الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى آخر من عظمة الترقوة إلى الجزء العلوي من البطن، ومن الإبط إلى شقك.

اتبعي نمطًا للتأكد من أنك تغطي الثدي بالكامل، يمكنك البدء من الحلمة والتحرك في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلى إلى الحافة الخارجية للثدي، يمكنك أيضًا تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل عموديًا، في صفوف، تأكدي من تحسس كل الأنسجة من الجزء الأمامي إلى الجزء الخلفي من ثدييك، استخدمي ضغطًا خفيفًا للبشرة والأنسجة الموجودة تحتها استخدمي ضغطًا متوسطًا للأنسجة الموجودة في منتصف ثدييك استخدمى ضغطًا ثابتًا على الأنسجة العميقة في الظهر عندما تصلى إلى الأنسجة العميقة يجب أن تكونى قادرة على الشعور بالضيق تجاه القفص الصدري.

الخطوة 5:

تحسسى ثدييك وأنتى واقفة أو جالسة، تجد العديد من النساء أن أسهل طريقة لشعور صدورهن هي عندما تكون بشرتهن مبللة وزلقة، لذلك يفضلن القيام بهذه الخطوة أثناء الاستحمام قومى بتغطية ثديك بالكامل، باستخدام نفس حركات اليد .